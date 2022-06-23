Вечерняя Москва

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Хакер рассказал о работе украинского Центра информационно-психологических операций

Хакер рассказал о работе украинского Центра информационно-психологических операций

Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на протяжении нескольких лет работал против России, еще до 24 февраля сотрудников этого центра эвакуировали из города Бровары в Киевской области, сообщил журналистам хакер RaHDIt.

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