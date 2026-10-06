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Рязанские новости

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В соседнем с Рязанской областью Подмосковье сбили 185 беспилотников, есть жертвы

В соседнем с Рязанской областью Подмосковье сбили 185 беспилотников, есть жертвы

В результате атаки дронов в Московской области повреждены десятки домов и автомобилей, погибли и пострадали люди, на месте работают экстренные службы.

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