Байден: Харрис вступила в президентскую гонку при чрезвычайных обстоятельствах

REUTERS/Leah Millis/File Photo Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая выборы республиканцу Дональду Трампу, вступила в президентскую гонку кандидатом от Демократической партии при чрезвычайных обстоятельствах.
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