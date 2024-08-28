Захарова заявила, что Россия ждет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции

По ситуации в Курской области РФ хочет услышать от МАГАТЭ более объективную позицию по поводу ответственных за ситуацию на Курской АЭС, сказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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