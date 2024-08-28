НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

106 подписчиков

Захарова заявила, что Россия ждет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции

Захарова заявила, что Россия ждет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции

По ситуации в Курской области РФ хочет услышать от МАГАТЭ более объективную позицию по поводу ответственных за ситуацию на Курской АЭС, сказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх