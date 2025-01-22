ЦБ просят обязать банки компенсировать денежные потери граждан от действий мошенников. Обращение с такой просьбой руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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