Происшествия

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов из месторождения

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов из месторождения

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу при активном содействии сотрудников безопасности промышленного предприятия выявлен и пресечен факт хищения нефтепродуктов из месторождения.

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