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Владимирские новости

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«Яндекс» добавил атаки БПЛА в форс-мажорные обстоятельства

«Яндекс» добавил атаки БПЛА в форс-мажорные обстоятельства

В пользовательское соглашение «Яндекса» добавлен пункт о форс-мажоре, включая атаки беспилотников, освобождающий компанию от ответственности за нарушение обязательств.

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