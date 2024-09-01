Многомиллиардный контракт с французами на покупку 80 истребителей Rafale заморожен властями Эмиратов после ареста в Париже Павла Дурова.
Макрону прилетела «ответка» от шейхов. За Павла Дурова
Комментарии
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Eduard
Вся система на Западе теперь воровская и шантажиская!
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15 час.
Eduard
Напоминаю,что "демократия",это власть народа,а не негра Обамы и его шайки.К сожалению к власти приходит люди из народа,нр у них мозги словно из одной колбы!
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15 час.
Eduard
Либеральные ценности? И звучит смещно и вообще не понятно!
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15 час.
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