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Позитив для оптимистов

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Макрону прилетела «ответка» от шейхов. За Павла Дурова

Макрону прилетела «ответка» от шейхов. За Павла Дурова

Многомиллиардный контракт с французами на покупку 80 истребителей Rafale заморожен властями Эмиратов после ареста в Париже Павла Дурова.

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Комментарии
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Eduard
Вся система на Западе теперь воровская и шантажиская!
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15 час.
Eduard
Напоминаю,что &quot;демократия&quot;,это власть народа,а не негра Обамы и его шайки.К сожалению к власти приходит люди из народа,нр у них мозги словно из одной колбы!
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15 час.
Eduard
Либеральные ценности? И звучит смещно и вообще не понятно!
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15 час.

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