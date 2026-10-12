Россия находится на втором месте необычного рейтинга

Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для восстановления жизни в будущем.Россия занимает лидирующие позиции в мире по числу людей, подвергшихся криоконсервации с целью последующего оживления.
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