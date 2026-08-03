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10 популярных продуктов, из-за которых мы незаметно набираем вес

Мы вечно куда-то спешим и часто перекусываем на ходу. Чашка кофе здесь, шоколадный батончик там, хлопья на завтрак, творожок на ужин — и вот уже весы показывают лишние килограммы, на которые мы никак не рассчитывали.

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