МО РФ: подразделения группировки "Восток" заняли выгодные рубежи в ДНР и Запорожье

Подразделения группировки российских войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области.