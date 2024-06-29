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МО РФ: подразделения группировки "Восток" заняли выгодные рубежи в ДНР и Запорожье

МО РФ: подразделения группировки "Восток" заняли выгодные рубежи в ДНР и Запорожье

Подразделения группировки российских войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области.

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