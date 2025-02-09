Легойда: "‎иконы" с главами ПЦУ и ГУР — это "политический маркетинг"

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что "иконы" с главами Православной церкви Украины (ПЦУ) и Главного управления разведки (ГУР) - это "политический маркетинг".
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