Израиль намерен нанести ответный удар по Ирану

Израиль сообщил США, что намерен нанести ответный удар по Ирану, передают израильские СМИ. В то ж время, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел телефонные разговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Кипра.
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