Израиль намерен нанести ответный удар по Ирану

Израиль сообщил США, что намерен нанести ответный удар по Ирану, передают израильские СМИ. В то ж время, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел телефонные разговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Кипра.