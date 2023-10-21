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RS: ракеты ATACMS с кассетными снарядами крайне опасны для мирного населения

RS: ракеты ATACMS с кассетными снарядами крайне опасны для мирного населения

Решение администрации Джо Байдена отправить на Украину ракеты ATACMS — это безответственный шаг. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

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