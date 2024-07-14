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Форвард «Спартака» Корбит о финале Евро: «Я за испанцев. Молодая команда с быстрым футболом, есть звезды, как Ямаль. Сам играю в футбол, он развивает мышление»

В решающем матче турнира Испания сыграет с Англией. Начало – в 22:00 по московскому времени. – В своем первом сезоне КХЛ-2022/23 ты обратил на себя внимание, отметив дебютный гол в экипировке с символикой мадридского «Реала».

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