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В тульском министерстве образования прокомментировали введение оценок за поведение в школах

В тульском министерстве образования прокомментировали введение оценок за поведение в школах

В сентябре в школах Тульской области начнут вводить систему оценок за поведение. Министр образования региона Оксана Осташко прокомментировала инициативу во время участия во всероссийском совещании руководителей региональных министерств.

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