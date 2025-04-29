В тульском министерстве образования прокомментировали введение оценок за поведение в школах

В сентябре в школах Тульской области начнут вводить систему оценок за поведение. Министр образования региона Оксана Осташко прокомментировала инициативу во время участия во всероссийском совещании руководителей региональных министерств.
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