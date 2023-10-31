Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом»

«Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести встречах. В ночь на 31 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс».
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