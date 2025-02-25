Доктор Мясников, Натан и звёзды «Молодёжки» сойдутся в «Богатырских играх» на СТС

Их поддержит тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников, Ника Здорик.9 марта в 17:00 на СТС состоится праздничная премьера шоу «Богатырские игры» (16+), в котором за 10 млн рублей и титул «Богатырь всея Руси» поборются 100 народных супергероев.