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Спорт Уик-Энд

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Солари «Родину» добил. «Спартак» одержал волевую победу над новичком РПЛ

Солари «Родину» добил. «Спартак» одержал волевую победу над новичком РПЛ

ГРУППА А«СПАРТАК» - «РОДИНА» - 3:1 (1:1) Голы: Тимошенко, 31 - пенальти (0:1). Зобнин, 35 (1:1). Солари, 65 (2:1).

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