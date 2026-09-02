Солари «Родину» добил. «Спартак» одержал волевую победу над новичком РПЛ

ГРУППА А«СПАРТАК» - «РОДИНА» - 3:1 (1:1) Голы: Тимошенко, 31 - пенальти (0:1). Зобнин, 35 (1:1). Солари, 65 (2:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым