Китайские интернет-продавцы открывают магазины на российских интернет-площадках

Все больше китайских компаний предлагает продукцию на российских онлайн-площадках, пишет FT. На Ozon зарегистрировано уже более 100 тысяч продавцов из Поднебесной — по сравнению с 10 тысячами в 2022 году.
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