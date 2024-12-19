На проживание и питание беженцев из Донбасса, Курска, Крыма омские власти потратят 2,5 миллиона. Суммы хватит на один месяц.
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На проживание и питание беженцев из Донбасса, Курска, Крыма омские власти потратят 2,5 миллиона. Суммы хватит на один месяц.