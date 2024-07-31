Россиян предупредили о росте заболеваемости опасным вирусом из-за жары

Аномально жаркая погода летом привела к росту заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России, объяснил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
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