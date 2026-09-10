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Маргарита Симоньян не победила болезнь: «Наш срок — пять лет»

Маргарита Симоньян не победила болезнь: «Наш срок — пять лет»

Маргарита Симоньян, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня», оказалась в центре новостной бури — но на этот раз не из-за политических заявлений, а из-за собственного здоровья.

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