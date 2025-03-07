"Ведомости": посредники начали открывать россиянам карты Таджикистана и Киргизии

После того как в Казахстане ужесточили правила выдачи платежных карт нерезидентам, в начале 2025 года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение управляющего партнера консалтингового агентства Loio & Fin Валерии Панасенко.
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