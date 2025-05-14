Политика как он...
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Политика как она есть

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Вернуть, но на пользу новой российской экономике

Вернуть, но на пользу новой российской экономике

  Вчера делили шкуру неубитого медведя…В переносном смысле, конечно…Речь о повторном допуске компаний Запада на российские рынки.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Когда будем идти на выборы - ДУМАТЬ НУЖНО!!!&quot; - Которого  холопа-холуя  торгашей  спускаемого ими же (хозяевами страны - буржуинством) выбирать ?    СЦЕНАРИЙ НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ  , А НЕ АКТЕРОВ МЕНЯТЬ !!!                                                                           ВСЕ ПАРТИИ  , ВСЕ КАНДИДАТЫ = ЭТО ХОЛОПЫ  - ХОЛУИ ТОРГАШЕЙ !!!             Фантики только разные !
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5 час.
людмила михайлик
Своих можно приаетствоватъ в бизнесе,только не мигрантов
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2 час.
Светлана Петрова
При таком количестве санкций о каком возвращении бизнеса может идти речь? уму не постижимо, что ставят вопрос таким образом. СВО и возврат бизнеса нельзя в один котел сливать.
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2 час.
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