Вчера делили шкуру неубитого медведя…В переносном смысле, конечно…Речь о повторном допуске компаний Запада на российские рынки.
Вернуть, но на пользу новой российской экономике
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Когда будем идти на выборы - ДУМАТЬ НУЖНО!!!" - Которого холопа-холуя торгашей спускаемого ими же (хозяевами страны - буржуинством) выбирать ? СЦЕНАРИЙ НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ , А НЕ АКТЕРОВ МЕНЯТЬ !!! ВСЕ ПАРТИИ , ВСЕ КАНДИДАТЫ = ЭТО ХОЛОПЫ - ХОЛУИ ТОРГАШЕЙ !!! Фантики только разные !
Ответить
5 час.
людмила михайлик
Своих можно приаетствоватъ в бизнесе,только не мигрантов
Ответить
2 час.
Светлана Петрова
При таком количестве санкций о каком возвращении бизнеса может идти речь? уму не постижимо, что ставят вопрос таким образом. СВО и возврат бизнеса нельзя в один котел сливать.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии