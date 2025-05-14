Вернуть, но на пользу новой российской экономике

МГ Малик Гумеров "Когда будем идти на выборы - ДУМАТЬ НУЖНО!!!" - Которого холопа-холуя торгашей спускаемого ими же (хозяевами страны - буржуинством) выбирать ? СЦЕНАРИЙ НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ , А НЕ АКТЕРОВ МЕНЯТЬ !!! ВСЕ ПАРТИИ , ВСЕ КАНДИДАТЫ = ЭТО ХОЛОПЫ - ХОЛУИ ТОРГАШЕЙ !!! Фантики только разные !

людмила михайлик Своих можно приаетствоватъ в бизнесе,только не мигрантов