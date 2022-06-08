С сегодняшнего дня повышены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

С сегодняшнего дня повышены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

8 июня вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

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