В Млечном Пути зафиксирован радиоисточник, который остается активным уже два десятилетия и не вписывается в известные модели

Международная группа астрофизиков под руководством Джесси Миллер из Калифорнийского технологического института описала объект, который ломает привычную логику поведения космических транзиентов.
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