Депутат Немкин: мошенники применили новую схему обмана, обещая перерасчет пенсии

Телефонные мошенники в России применили новую схему обмана. Они выманивали у пожилых людей код идентификации под предлогом перерасчета пенсии, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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