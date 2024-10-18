«Омские офшоры - это не всегда чисто экономическая логика» - Виктор Шкуренко. Продолжаем рубрику «Экономика должна быть…» с предпринимателем Виктором Шкуренко.
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«Омские офшоры - это не всегда чисто экономическая логика» - Виктор Шкуренко. Продолжаем рубрику «Экономика должна быть…» с предпринимателем Виктором Шкуренко.