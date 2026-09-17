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Пятый канал

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Памфилова: на каждом избирательном участке будет ответственный за эвакуацию

Памфилова: на каждом избирательном участке будет ответственный за эвакуацию

На каждом избирательном участке на парламентских выборах будет человек, отвечающий за эвакуацию. Об этом сообщила председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.

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