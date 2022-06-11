Президент США Джо Байден виступає на сесії Саміту Америк, 9 червня 2022 р. (фото AP Photo/Evan Vucci) США запускають панамериканську ініціативу щодо боротьби з нелегальною міграцією Президент Джо Байден та глави інших держав американського континенту підпишуть Лос-Анджелеську декларацію про міграцію та захист Президент Байден разом з іншими главами держав, які беруть участь у Cаміті […] Сообщение США запускають панамериканську ініціативу боротьби з нелегальною міграцією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.