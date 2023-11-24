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Овечкин забил 5 голов в 17 матчах сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» против «Эдмонтона»: незасчитанный гол, «минус 1» и 23:54 на льду (9:30 – в большинстве)

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин не записал на свой счет результативных действий в этом матче при показатели полезности «минус 1», трех бросках по воротам и трех силовых приемах.

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