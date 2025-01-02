В Раифу запустят шаттл и организуют парковку для посетителей фестиваля

Для посетителей Раифского Богородицкого мужского монастыря, где проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», с 3 по 8 января запустят шаттлы, а также организуют дополнительную парковку в поселке Садовый.
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