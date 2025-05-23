На Смоленщине завершился первый этап благоустройства мемориала «Соловьёва переправа»

Работы проходят по поручению губернатора Василия Анохина В Смоленской области завершили первый этап благоустройства мемориального комплекса «Соловьёва переправа», который находится в Кардымовском районе в деревне Соловьёво.
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