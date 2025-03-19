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Два часа «на проводе»: Президенты США и России обсудили всё — от Украины и Ближнего Востока до встречи между НХЛ И КХЛ

Два часа «на проводе»: Президенты США и России обсудили всё — от Украины и Ближнего Востока до встречи между НХЛ И КХЛ

  18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Из официального сообщения Kremlin.

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Комментарии
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Андрей
Сомнительно, что в ближайшие дни о чем то договорятся! Но оптимизм внушает уже то, что начался разговор, обмен мнениями!
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20 час.
Гарибян Сусанна
Переговоры вести можно, но главное не останавливаться на фронте и  бить гадов нацистов пока это возможно. Уничтожать, чтобы потом опять не попасть в то дерьмо, в котором мы оказались ранее. И ни в коем случае  не идти на уступки в ущерб России.
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16 час.
Семен Демин
Россия от этих переговоров не получила ничего, кроме ударов всу по об&#39;ектам энергетики РФ и вторжения всу в белгородскую область. Очевидно, что цели СВО достигнуты не будут, а США будут делить Украину. Получается, что и солдаты ВС РФ умирали за интересы США. Не только ВСУшники.
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10 час.
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