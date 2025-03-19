Два часа «на проводе»: Президенты США и России обсудили всё — от Украины и Ближнего Востока до встречи между НХЛ И КХЛ

Андрей Сомнительно, что в ближайшие дни о чем то договорятся! Но оптимизм внушает уже то, что начался разговор, обмен мнениями!

Гарибян Сусанна Переговоры вести можно, но главное не останавливаться на фронте и бить гадов нацистов пока это возможно. Уничтожать, чтобы потом опять не попасть в то дерьмо, в котором мы оказались ранее. И ни в коем случае не идти на уступки в ущерб России.