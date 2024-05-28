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Глава МО Умеров призвал партнеров закрыть небо над западной Украиной

Глава МО Умеров призвал партнеров закрыть небо над западной Украиной

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО, которые не могут предоставить Киеву свои средства противовоздушной обороны, "закрыть небо" над западной частью республики со своей территории.

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