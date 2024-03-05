FT: передача ракет Taurus Украине оказалась под большим вопросом

REUTERS/Inna Varenytsia Расширение ФРГ военных поставок киевскому режиму оказалось под большим вопросом после того, как были опубликованы переговоры немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет издание Financial Times.
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