Мигранты будут под серьёзным контролем... скоро. Часть - 2.

Продолжаю не спеша изучатьпроект закона: «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», который подготовило МВД, и знакомить вас с теми серьёзными мерами по контролю над мигрантами, которые предусмотрены в нём.