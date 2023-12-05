Продолжаю не спеша изучатьпроект закона: «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», который подготовило МВД, и знакомить вас с теми серьёзными мерами по контролю над мигрантами, которые предусмотрены в нём.
Мигранты будут под серьёзным контролем... скоро. Часть - 2.
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Скоро - это когда? В этом десятилетии или когда?
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23 час.
Людмила Фирстова
Сергей, думаю, что всё, что написано осуществимо
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23 час.
Игорь Василевский
Да, Людмила. Осуществимо. Была бы воля политическая. Да желание отогнать всяких чиновников в погонах и без от такой кормушки!
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8 час.
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