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ФСБ задержало жителя Донецка за попытку теракта в здании прокуратуры

ФСБ задержало жителя Донецка за попытку теракта в здании прокуратуры

В Донецке задержали мужчину, который пытался устроить теракт в здании местной прокуратуры.В ДНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт в здании районной прокуратуры.

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