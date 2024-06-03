Американский авианосец поработал в интересах Москвы

В современном мире события, происходящие в одной точке планеты, мгновенно эхом откликаются в других. Недавние атаки йеменских хуситов на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море не только затронули интересы США, но и неожиданно высветили геополитическое значение Северного морского пути (Севморпути) России.