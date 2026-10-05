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Владимирские новости

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Суздальский суд рассмотрит дело о ДТП с подростком на мотоцикле

Суздальский суд рассмотрит дело о ДТП с подростком на мотоцикле

Подросток получил тяжёлые травмы головы после ДТП на подаренном матерью кроссовом мотоцикле, который предназначен только для спорта.

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