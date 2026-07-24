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Царьград

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Ушёл из жизни актёр из «Глухаря» и «Ликвидации» Юрий Лопарёв

Ушёл из жизни актёр из «Глухаря» и «Ликвидации» Юрий Лопарёв

Скончался артист Юрий Лопарёв: на его счету было более 270 ролей.В среду, 22 июля, на 74-м году жизни скончался актёр театра и кино Юрий Лопарёв.

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