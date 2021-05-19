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Цены на нефть закрылись на более чем 3-недельном минимуме

Цены на нефть закрылись на более чем 3-недельном минимуме

МОСКВА, 20 мая — Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть в среду снизились вслед за фондовым рынком. Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на отчетной неделе, и на этом фоне цены упали до более чем 3-недельных минимумов.

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