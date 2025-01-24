Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Согласно новому исследованию, девочки и мальчики имеют больше шансов получить аттестат об окончании средней школы, если они занимаются командными (спорт) или художественными (танцы или гимнастика) видами спорта.
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