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Всё о женщинах

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  • Татьяна Духновская
    Только этот белок плохо усваивается.Шампиньоны и друг...
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Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Согласно новому исследованию, девочки и мальчики имеют больше шансов получить аттестат об окончании средней школы, если они занимаются командными (спорт) или художественными (танцы или гимнастика) видами спорта.

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