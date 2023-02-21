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Open Akimat Балхаша принимает жителей в новом здании

Open Akimat Балхаша принимает жителей в новом здании

В Балхаше в новом здании начал свою работу Open Akimat. Здесь жители города могут получить необходимые государственные услуги по принципу «одного окна», обратиться с жалобой или предложением, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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