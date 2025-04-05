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Когда герои СВО появятся на больших экранах?

Когда герои СВО появятся на больших экранах?

Кадр из фильма "Я иду домой", реж. Рытков Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции, призвал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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EB
Elena Boyer
Государство должно оплачивать специальные патриотические заказы на фильмы
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8 час.
Вячеслав Гришин
Не надо героев до победы показывать. НАТО отследит.
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5 час.
Вячеслав Гришин
Эти гниды (НАТО), им неинтересно мнение Президентов,
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5 час.
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