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Выяснились детали смертельного ДТП в Подмосковье, где водитель раздавил автоледи и ее сына

Водитель самосвала «Скания», который 13 октября опрокинулся на автомашину «Джили» в городском округе Домодедово, в тот день спал всего 4 часа.

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