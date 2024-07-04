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Царьград

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Врач предупредила об опасности употребления на завтрак каш быстрого приготовления

Врач предупредила об опасности употребления на завтрак каш быстрого приготовления

Гастроэнтеролог также перечислила продукты, которые вредно есть натощак.Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала о продуктах, которые не следует употреблять во время самого главного приёма пищи – завтрака.

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