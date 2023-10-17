Разработчики Front Mission 2: Remake “упорно работают над обновлениями и улучшениями”Игра Front Mission 2: Remake от Forever Entertainment, основанная на тактической ролевой игре для PS One, доступной только для Японии в 1997 году, вышла в начале этого месяца на Nintendo Switch.
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