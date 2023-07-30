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Азар не может найти клуб после ухода из «Реала». Не исключено завершение карьеры (As)

Так утверждает As. После расторжения контракта с «Реалом» Азар по-прежнему не нашел новый клуб. Бельгиец отклонил предложения «Интер Майами» и «Моленбека», за который выступает его младший брат Килиан.

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